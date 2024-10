Dom sprzed 6 tys. lat. Niezwykłe odkrycie na południu Polski

Zabytki trafią do Muzeum Zamkowego w Sandomierzu

Wszystkie odkryte zabytki zostaną poddane szczegółowemu opracowaniu naukowemu i przekazane do Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. Kultura ceramiki wstęgowej rytej była jedną z pierwszych kultur neolitycznych, rozwijającą się w Europie Środkowej i Wschodniej od ok. 5500 do 4500 p.n.e. Jej nazwa pochodzi od charakterystycznych zdobień naczyń ceramicznych – wzorów w formie rytych wstęg wypełnianych białą pastą lub innymi materiałami. Ludność tej kultury była zaangażowana w rolnictwo i hodowlę zwierząt. Ślady tej kultury odnaleziono na terenach dzisiejszej Polski, Niemiec, Czech oraz Ukrainy.