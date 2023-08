Niesamowite odkrycie archeologiczne w Polsce. "Jest sprzed 148 mln lat"

Plezjozaury to jedne z najpowszechniejszych morskich drapieżników, które zamieszkiwały Ziemię od czasów późnego triasu do późnej kredy (ok. 237 mln -145 mln lat temu). Zazwyczaj miały od 3,5 do 5 metrów długości, a ich cechami charakterystycznymi były: długa, smukła szyja, a także krótki tułów i ogon oraz dwie pary płetw. Ich główne pożywienie stanowiły ryby.