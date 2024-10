Dopłaty dla hodowców trzody. Nowe przepisy od 2025 r.

Jak podaje portal topagrar.pl, nowe przepisy wprowadzą obowiązek raportowania wpływu na środowisko dla dużych przedsiębiorstw, nie tylko w odniesieniu do ich własnej działalności, ale również całego łańcucha dostaw, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Oznacza to, że koszty związane z wprowadzeniem tych zmian poniosą wszyscy uczestnicy rynku, w tym rolnicy i przetwórcy. Aby złagodzić te obciążenia, proponowany jest nowy ekoschemat "Płatność za redukcję emisji gazów cieplarnianych w wysokiej jakości produkcji zwierzęcej", który miałby działać obok obecnego programu - Dobrostan zwierząt w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Proponowany ekoschemat ma za zadanie wspierać rolników, aby mieli szansę dostosować się i swoje gospodarstwa do nowych regulacji. Regulacje i obowiązki będą ich obejmowały pośrednio jako dostawców żywca lub mleka do przetwórstwa. Jeśli nie dostosują się do nowych wymogów redukcji emisji będą stale ponosić tego konsekwencje.