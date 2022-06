Dopłaty do węgla. O nich rząd zapomniał. PSL zgłosi poprawki

– Zgłosimy poprawki w interesie osób używających do ogrzewania domów innych paliw niż węgiel – zapowiedział w środę szef PSL Władysław Kosiniak–Kamysz. –To niesprawiedliwe, by ktoś, kto zainwestował i ma piec np na olej opałowy płacił wyższe rachunki – stwierdził prezes PSL. Rząd przygotował program wsparcia właścicieli ogrzewających domy węglem. Ma on ruszyć przed najbliższym sezonem grzewczym.