Dopłaty do węgla coraz bliżej. Do Sejmu wpłynęło pismo

Rządowy projekt ustawy o dopłatach do węgla, w ramach którego do sprzedawców węgla mają popłynąć trzy miliardy złotych, trafił w piątek do Sejmu. Te pieniądze mają umożliwić handlarzom sprzedaż surowca po cenie nie wyższej niż iż 966,60 zł za tonę. Na tym rozwiązaniu skorzystać będzie mogło kilka milionów Polaków.