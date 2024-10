Dostajesz tyle emerytury? Od 2025 r. zapłacisz podatek. Mamy wyliczenia

60 tys. zł kwoty wolnej a emerytury

Rząd zapewnia, że do końca bieżącej kadencji, czyli do 2028 r., zrealizuje obietnice wyborczą i podniesie kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł. Dla obecnych emerytów wiązałoby się to z podniesieniem wysokości emerytury nieobjętej podatkiem dochodowym do 5 tys. zł brutto miesięcznie.