Drogie polskie szparagi. Plantatorzy wskazują, kiedy ceny spadną

"Fakt" donosi, że plantacja w Strzeganowicach (woj. dolnośląskie) rozpoczęła sprzedaż szparagów w miniony weekend. Właściciele plantacji sprzedają szparagi bezpośrednio przy plantacji, ale planują rozszerzenie sprzedaży na kolejne punkty oraz dostawy do marketów.

Obecnie ceny na dolnośląskiej plantacji wynoszą 45 zł/kg, niezależnie od koloru szparagów. Warzywa przeznaczone na zupę są tańsze i kosztują 20 zł/kg. Właściciele plantacji przewidują, że docelowa cena spadnie do ok. 20 zł za kilogram, co ma nastąpić w maju.