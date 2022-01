Dostał wezwanie od wojska do oddania auta. "To normalne działanie"

Pan Piotr, mieszkaniec Białegostoku, otrzymał zawiadomienie od wojska polskiego. W piśmie poinformowano go o potencjalnym zarekwirowaniu jego auta typu SUV. "Fakt" sprawdził, o co chodzi. Okazuje się, że armia szuka informacji o posiadaczach samochodów typu Toyota RAV4, by w razie wojny móc je zarekwirować.