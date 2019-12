Dowody kolekcjonerskie. Nielegalne od lipca. W sieci można je kupić bez problemu

Choć od pięciu miesięcy ich oferowanie jest nielegalne, to wystarczy 5 minut, by je kupić. Dowody kolekcjonerskie miały zniknąć z Polski. W teorii. Praktyka bowiem pokazuje, że niewiele się zmieniło.

Niektóre co prawda informują, że jest to "replika dokumentu publicznego tylko na użytek własny" albo "produkty są kartami kolekcjonerskimi i (...) nie należy się nimi posługiwać jako dokumentami w żadnej sytuacji".

"Kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2" - czytamy. Wątpliwości więc nie ma. I żadna adnotacja nic tutaj nie zmienia.

Resort spraw wewnętrznych twierdzi, że to sprawa dla organów ścigania. Gdy w połowie sierpnia pytaliśmy w Komendzie Głównej Policji o brak reakcji służb, usłyszeliśmy, że właśnie prowadzone są w tej sprawie czynności. I że w ciągu kilkunastu dni sprawa "powinna się rozstrzygnąć".

Jak widać, kilkanaście dni przeciągnęło się do prawie 4 miesięcy. Sprawy wciąż nie udało się rozstrzygnąć. Do Komendy Głównej Policji wysłaliśmy w tej sprawie pytania. Na razie pozostały bez odpowiedzi.

Może więc właściciele stron w jakiś sposób obeszli nowe prawo? Ustawa bowiem zakazuje sprzedaży replik. A replika to podróbka wykonanych w skali od 75 do 120 proc. Może te oferowane w internecie dowody nie spełniają tych warunków i tak naprawdę są legalne?

Sprawdzam. Co konkretnie można kupić? Na początek cena - 699 zł. Za zagraniczne dokumenty (na przykład prawo jazdy lub dowód osobisty z Włoch, Ukrainy czy Słowacji) trzeba natomiast zapłacić 349 zł.

"Nasze dokumenty kolekcjonerskie to doskonałe kopie oryginałów" - czytamy na innej stronie.

No i najważniejsze: "wymiary kart to 85,6x54 mm". Czyli niemal dokładnie tyle, ile oryginał. Różnica w wysokości to ledwie 0,02 mm, czyli niezauważalna dla ludzkiego oka.