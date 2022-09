Drogą w lepszą przyszłość. Fundusze Europejskie dla naszego komfortu i bezpieczeństwa

Zastosowano tam nawierzchnię z betonu cementowego o ciągłym zbrojeniu. To nietypowa technologia. Pod warstwę cementu kładzie się metalową kratę zrobioną z podłużnych prętów o średnicy 20 mm (odległość między prętami wynosi 18 cm) oraz prętów poprzecznych ułożonych pod kątem 65° (co 70 cm). Na początku i końcu odcinka montuje się żebra przytwierdzające. To technologia wykorzystywana w Europie, m.in. w Anglii, Belgii i Francji oraz w USA. W Polsce do tej pory stosowano ją na niewielkich odcinkach autostrad A2 i A4.