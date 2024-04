Dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem. "Nie musisz podawać przyczyny"

Należy również pamiętać, że aby skorzystać z przysługujących nam praw rodzice muszą złożyć u pracodawcy specjalne oświadczenie. Dokument powinien zawierać informację, w jakim wymiarze czasowym pracownik ma zamiar wykorzystać wolne, a także zadeklarować, że drugi z rodziców nie skorzystał z przysługującej mu opieki nad dzieckiem. Serwis zaznacza, że opieka nad dzieckiem to nie to samo, co bezpłatny urlop opiekuńczy.