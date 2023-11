2 mld zł jednak popłyną do TVP? Rząd rzuca koło ratunkowe mediom publicznym

Być albo nie być TVP

PiS nie wpisał w tym roku do ustawy rekompensaty abonamentowej dla TVP oraz dla Polskiego Radia. Od 2020 r. nadawcy publiczni otrzymywali co roku po prawie 2 mld zł. To koło ratunkowe dla ich finansów. Eksperci są zdania, że dla mediów publicznych to być albo nie być.