Dyskonty kończą z bezpłatnymi parkingami. Coraz częściej stawiają szlabany

Pani Monika za korzystanie z parkingu Biedronki musiała zapłacić 95 złotych. Dlaczego? Bo nie pobrała biletu, a zostawiła samochód na wiele godzin. Dyskonty coraz częściej walczą z parkującymi na wiele godzin osobami, które ostatecznie po zakupy nie mają zamiaru przyjść. Chcą za to tylko skorzystać z bezpłatnego miejsca.

Historię pani Moniki przywołuje Radio ZET. Ale to jedyna taka sytuacja w Polsce. Pierwsze szlabany na parkingach przy Biedronkach pojawiły się już cztery lata temu. W ten sposób sieć walczyła o wolne miejsca dla klientów w Katowicach. "Celem wprowadzenia opłat za parking przy sklepie Biedronka (...) było zapewnienie miejsc do parkowania naszym klientom. Wcześniej przekazywali oni do nas liczne uwagi dotyczące braku miejsca do parkowania" - tłumaczyła wtedy sieć. I jej motywy przez lata się nie zmieniły.