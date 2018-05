Dziesiątki tysięcy rodzin czekają na świadczenie 500+. Urzędnicy nie dają rady, na pieniądze trzeba czekać miesiącami

Od dwóch lat czeka na 500+. W tym czasie dostałby już 12 tys. zł. Pieniędzy nie widział ani on, ani jego żona. Dlaczego? Bo urzędnicy przez ten czas nie potrafili załatwić odpowiednich dokumentów. Prawie 90 tys. rodzin wciąż czeka na przyznanie świadczenia 500+.

Mirosław nie odpuszczał i co miesiąc regularnie dzwonił do urzędników. Raz usłyszał, że w Warszawie czekają na kontakt z Belgii. Więc udał się do tamtejszego urzędu, by sprawdzić, co się stało, że nie odpowiadają. Na pytania z Warszawy nie odpowiadali, bo ich nie dostali. I przyznał to później w rozmowie jeden z urzędników z Polski. I tak pan Mirosław odbija się od telefonu do telefonu. Główna wymówka? Brak rąk do pracy.