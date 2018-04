Zaległości z 500+. Odszkodowanie dla ojca, który czekał na świadczenie dwa lata. Tysiące rodzin wciąż bez pieniędzy

Wiele rodzin wciąż nie dostało świadczeń z 500+ za okres 2016/2017 - donosi "Rzeczpospolita". Chodzi o dzieci, których rodzic pracuje za granicą.

Od stycznia wojewodowie przejęli od marszałków województw tzw. sprawy transgraniczne. Zmiana miała przyspieszyć procedury, ale problemu nie rozwiązała. Wojewodowie z rozpatrywaniem spraw nie nadążają, co jest tłumaczone m.in. brakami kadrowymi.

Zaległości są ogromne. Jak pisze "Rzeczpospolita" , wojewoda małopolski przejął 69 tys. spraw niezałatwionych przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Aby zlikwidować w ciągu 2 miesięcy przejęte zaległości, należałoby dziennie załatwiać ok. 1640 spra w.

Zobacz także: 500 plus? To dwa duże problemy

W gazecie czytamy, że w części takich przypadków rodzice mogą pójść śladami ojca, który czekał na przyznanie świadczeń za okres 2015/2016. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przyznał mu 1 tys. zł odszkodowania i zobowiązał marszałka do szybkiego wykonania decyzji. Sąd uznał, że przeszkody takie jak braki kadrowe oraz niedobór środków finansowych niezbędnych do wykonania zadania nie uwalniają od zarzutu przewlekłości. A mowa tu o prawie dwóch laach, przy jednoczesnym braku powiadamiania skarżącego o przyczynach zwłoki.