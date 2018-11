Dziurawy program Czyste Powietrze. Skorzystasz, zapłacisz podatek

Dofinansowanie od rządu traktowane jest jako dodatkowy dochód, należy więc zapłacić podatek. Minister Henryk Kowalczyk już zapowiedział zmiany w przepisach. Najprawdopodobniej zaczną obowiązywać dopiero od przyszłego roku.

O luce rządowej dotacji pisze "Fakt". Do dziennika zgłosił się czytelnik, który pomagał sąsiadce w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie na ocieplenie domu. Emerytka liczyła na pełne dofinansowanie, które w jej wypadku to blisko 48 tys. zł. Okazuje się jednak, że w przypadku otrzymania wsparcia, musiałaby odprowadzić podatek .

Dla fiskusa dotacja to po prostu dodatkowy dochód. W przypadku emerytki kwota do odprowadzenia to prawie 9 tys. zł.