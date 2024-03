Emerytura bez stażu pracy. Na jakich warunkach można ją dostać?

Emerytura bez stażu pracy. Jakie warunki trzeba spełnić?

Jak podaje "Super Biznes", emeryturę bez konieczności przepracowania nawet jednego dnia mogą dostać osoby, które z powodu szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych do uzyskania prawa do emerytury. Chodzi o osoby, które ze względu na całkowitą niezdolność do pracy nie mogły w życiu podjąć pracy.