Dodatkowe pieniądze dla rodziców. Od marca wyższe świadczenie

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty

Osoby, które spełniają wymagania dotyczące świadczenia Mama 4 plus, by je otrzymać, muszą złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz odrębnymi dokumentami, potwierdzającymi prawo do świadczenia. Wnioski powinny zostać złożone odpowiednio do ZUS-u lub KRUS-u.