Emerytury Niemców w górę. Jest decyzja ws. waloryzacji

Niemieccy emeryci dostaną więcej pieniędzy. Rząd Angeli Merkel zdecydował o podwyżce świadczeń.

Emeryci w Niemczech dostaną więcej pieniędzy. Podczas wtorkowego posiedzenia rządu w Berlinie zdecydowano o podniesieniu emerytur od 1 lipca bieżącego roku. Minister pracy Hubertus Heil powiedział, że to zasługa dobrej sytuacji na rynku pracy i związanych z tym podwyżek wynagrodzeń.

W zachodnich Niemczech podwyżka emerytur wyniesie 3,18 procent i obejmie 17 milionów świadczeniobiorców. We wschodnich landach, które tworzyły w przeszłości NRD, podwyżka wyniesie 3,91 procent i obejmie niecałe cztery miliony obywateli. Będzie to kosztować ok. 11 miliardów euro rocznie.