Emerytury w górę. Spore podwyżki dla seniorów

Dla przykładu, jeśli obecnie taki emeryt tudzież rencista pobiera świadczenie w kwocie 1800 zł brutto, zostanie ono podniesione o 600 zł, do kwoty 2400 zł brutto. By otrzymać wyrównanie trzeba złożyć wniosek do ZUS lub KRUS, wraz z dokumentami poświadczającymi status opozycjonisty lub osoby represjonowanej. Rząd szacuje, że średnio takie wyrównanie wyniesie 900 zł na osobę miesięcznie.

Z kolei Sybiracy, czyli osoby zesłane lub deportowane do ZSRR w latach 1939-1956 (jest ich 22 tys.), otrzymają nawet 13 tys. 200 zł dodatku (biorąc pod uwagę średni czas przebywania na zesłaniu). Do jego otrzymania konieczne będzie złożenie wniosku do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.