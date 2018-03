Eskulap - pierwsza polska klinika w Wielkiej Brytanii, czyli gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa

Gorącym adresem dla osób szukających zabiegów medycyny estetycznej na najwyższym poziomie jest Klinika Eskulap w Londynie i Birmingham.

W jaki sposób personel Kliniki Eskulap spełnia rosnące oczekiwania świadomych swoich potrzeb klientów? „Pacjenci oczekują szybkiego zabiegu w niskiej cenie oraz wspaniałych rezultatów. Nie jest to możliwe, ale staramy się sprostać wymogom naszych pacjentów. Używamy nowoczesnych i innowacyjnych urządzeń, które często mają właśnie premierę na międzynarodowych konferencjach-targach z zakresu medycyny estetycznej, a zabiegi wykonywane najnowocześniejszymi urządzeniami pozwalają uzyskać maksymalną precyzję, zminimalizować ból oraz czas rekonwalescencji. To znacząco zwiększa komfort pacjentów – a nasi są bardzo wymagający”, mówi Michał Kisiel. Przykładem takiego zabiegu jest blefaroplastyka, czyli korekcja powiek, która jeszcze do niedawna była zabiegiem chirurgicznym, wykonywanym w całkowitym znieczuleniu, a teraz podniesienie powiek urządzeniem Plexr trwa w Klinice Eskulap mniej więcej 15 minut i nie wymaga wyłączenia się z pracy. Wszystkie urządzenia używane w Klinice Eskulap mają certyfikaty zgodności EU oraz amerykańskie certyfikaty FDA i przeszły odpowiednie badania.

Cały personel kliniki ma kwalifikacje medyczne, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. „W Eskulapie pracują wyłącznie lekarze i pielęgniarki, ponieważ tylko osoby z wykształcenie medycznym mogą wykonywać zabiegi polegające na przerywaniu tkanek. U nas wykonuje je lekarz z 35-letnim doświadczeniem – specjalista z zakresu chirurgii głowy i szyi, dyplomowany Lekarz Medycyny Estetycznej, członek BCAM (British College of Aesthetic Medicine)”, mówi Michał Kisiel. Profesjonalizm to również odpowiednia diagnoza. „Decydujemy się wykonywać zabieg tylko wtedy, gdy lekarz jest przekonany, że nie zaszkodzi to pacjentowi. Nie tylko jego zdrowiu, ale też wyglądowi. Nie podejmujemy się np. powiększania ust, które już są powiększone do granic możliwości”. Klinika najpierw zaprasza pacjentów na konsultacje, podczas których jest szczegółowo nakreślany plan leczenia.