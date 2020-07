Etykieta prawdę Ci powie, czyli co oznaczają różne symbole?

Składniki pochodzące z upraw ekologicznych, czyli jakich?

Szukaj zielonego listka

Tak, napój też może być bio!

Produkty bio to nie tylko żywność – do wyboru mamy także szereg różnorodnych soków i napojów, spośród których coraz więcej ma zielony listek na etykiecie. Takim produktem jest m.in. NAŁ BIO z organicznym cukrem trzcinowym i naturalnymi aromatami. Produkt wyróżnia się niską kalorycznością (maksymalnie 7 kcal w 100 ml) oraz dostępny jest w dwóch wariantach smakowych: cytrynowo-limonkowym i brzoskwiniowym.

Doskonale wiemy, że regularne picie wody pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia, które z kolei umożliwia normalne funkcjonowanie organizmu – efektywną pracę, uprawianie aktywności fizycznej, realizację pasji i pragnień. Czasami jednak możemy mieć ochotę napić się czegoś innego, niż czysta woda, po prostu dla przyjemności samego smaku – i najchętniej bez wyrzutów sumienia… Taką alternatywą może być właśnie napój NAŁ BIO. Można go zabrać ze sobą gdziekolwiek tylko chcemy, gdyż poręczna i lekka butelka 0,5L z łatwością zmieści się w torebce lub plecaku. Pamiętajmy tylko, by po opróżnieniu umieścić ją w odpowiednim, żółtym koszu. Butelki te stworzone są bowiem z materiału PET, który w pełni nadaje się do ponownego przetworzenia.

Co więcej, dzięki zawartości tylko czterech składników, NAŁ BIO to produkt o tzw. „clean label”.

Co oznacza „clean label”?

To dosłownie „czysta etykieta”. Oznacza to, że produkt ma krótki, prosty i naturalny skład. Konsumenci na całym świecie coraz częściej zwracają uwagę, czy skład nie jest zbyt długi, czy mogą go bez problemu zrozumieć oraz czy sztuczne składniki zastąpiono organicznymi. Dlatego też trend „clean label” nieustannie zyskuje na popularności, a wielu producentów dąży do tego, by mieć w ofercie tego typu produkty. Nierzadko produkty bio mają właśnie takie „czyste etykiety” – w tym właśnie NAŁ BIO od producenta marki naturalnej wody mineralnej Nałęczowianka.