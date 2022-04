Fatalne wieści ws. cen gazu i prądu. Prezes URE zabrał głos

Podwyżki na Nowy Rok

Od początku tego roku Polacy mierzą się z ogromnymi podwyżkami cen gazu i prądu. To efekt nowych taryf, zatwierdzonych w grudniu 2021 roku przez URE. Jak tłumaczył pod koniec ubiegłego roku urząd przy ogłaszaniu nowej taryfy dla spółki PGNiG Obrót Detaliczny, choć średnio rachunki pójdą w górę o 54 proc., to wszystko zależy od tego, do czego używamy gazu w naszych domach.