PGNiG wysyła nowe faktury za gaz. Klienci zaskoczeni skalą podwyżek. Wyjaśniamy

Dlaczego gaz drożeje?

Ostatnio przyczyny rosnących cen gazu tłumaczył prezes PGNiG Paweł Majewski. Na łamach "Pulsu Biznesu" wyjaśniał zasady tak zwanej formuły cenowej, która obowiązuje w kontrakcie z rosyjskim Gazpromem, czyli głównym dostawcą gazu do Polski. Choć szczegółowe jej zapisy są tajne, to co do zasady chodzi o to, że do 2020 roku formuła powiązana była z cenami ropy na rynku, ale od tego czasu nastąpiła zmiana i aktualnie wiąże się ją z giełdowymi cenami gazu.