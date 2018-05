Finanse Polaków – na co Polacy najczęściej wydają pieniądze z pożyczek krótkoterminowych?

Choć finanse Polaków z roku na rok wyglądają coraz lepiej, to jednak nadal chętnie pożyczają oni pieniądze z banków i firm pożyczkowych. Według informacji Krajowego Rejestru Długów, aż 55 procent z nich przynajmniej raz skorzystało z oferty produktowej takich instytucji. Sprawdziliśmy, na jakie cele Polacy zaciągają najczęściej pożyczki krótkoterminowe.

Według danych Biura Informacji Kredytowej z 2016 r. liczba klientów sektora pozabankowego wyniosła 1,5 mln, natomiast wartość udzielonych pożyczek niskokwotowych, czyli nieprzekraczających 4000 zł – aż 10 mld zł. Jeśli chodzi o finansowanie do kwoty 1000 zł, to udział rynkowy pożyczek chwilówek sięga już blisko połowy łącznego finansowania banków i instytucji pożyczkowych. Na czym dokładnie polega istota takich produktów i dlaczego klienci tak chętnie po nie sięgają?

Za pomocą chwilówek można pożyczać jedynie niewielkie kwoty na krótki czas. W większości firm pożyczkowych ich wysokość sięga od 200-300 do około 2000-3000 złotych, natomiast spłata ma charakter jednorazowy i, w zależności od szczegółów oferty pożyczkodawcy, musi nastąpić w ciągu 30 lub 60 dni. Warto jednak pamiętać, że sektor pozabankowy to również ratalne pożyczki krótkoterminowe, które pozwalają pozyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych na okres od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. W instytucjach o ugruntowanej pozycji na rynku, takich jak Euroloan (szczegóły oferty na: https://www.euroloan.pl), dostępne są obydwa warianty produktu, ale domeną większości firm pożyczkowych jest jeden konkretny typ pożyczki.