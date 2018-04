Firmy pożyczkowe coraz bardziej popularne?

Według badania przeprowadzonego przez Blue Media, które dotyczyło pożyczania pieniędzy przez Polaków, aż 42% z nas przyznaje się do korzystania z pożyczek. 47% Polaków nie widzi nic złego w zakupie dóbr konsumpcyjnych na raty, kredyt albo za pożyczone pieniądze – tak wynika z najnowszego Raportu Płatności Konsumenckich Intrum Justitia.

Najchętniej pożyczamy u rodziny, ponieważ jest to rozwiązanie najłatwiejsze, a jednocześnie pozwalające ustalić dogodne warunki spłaty bez ponoszenia realnych kosztów. Niemałym zainteresowaniem cieszą się też oferowane przez banki kredyty, a także pożyczki udzielane przez instytucje pozabankowe. Te ostatnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów. Jak działają firmy pożyczkowe?

Wśród instytucji pozabankowych zajmujących się udzielaniem pożyczek można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje działalności. Jednym z nich są podmioty wyspecjalizowane w obsłudze domowej – wniosek o pożyczkę można złożyć online, ale pieniądze są dostarczane bezpośrednio do domu klienta przez pracownika firmy. Spłata zobowiązania również odbywa się do rąk pracownika, jednak możliwe jest również regulowanie zadłużenia za pomocą przelewów. Powszechny dostęp do Internetu sprawił, że obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się firmy udzielające pożyczki online. Proces ich przyznawania jest bardzo krótki, a formalności ograniczone do minimum, pieniądze na konto można otrzymać nawet w kilkanaście minut. Klienci decydujący się na wspomniane wyżej usługi zazwyczaj pożyczają niewielkie kwoty, których suma wynosi średnio kilka tysięcy. Wzrasta zaufanie do firm pożyczkowych

Coroczne badanie reputacji sektora finansowego przeprowadzane przez Kantar TNS wykazało, że Narodowy Bank Polski cieszył się zaufaniem 66% respondentów, bankom działającym w Polsce ufało 62% badanych, instytucjom ubezpieczeniowym – 44%, zaś SKOK-om – 24%. Firmom pożyczkowym w 2017 roku ufało 17% Polaków. Mogłoby więc wydawać, że wynik instytucji pozabankowych udzielających pożyczek wypada dość blado. Badanie wykazało ponadto, że wskaźnik zaufania rośnie dla każdego z analizowanych podmiotów, jednak najbardziej dynamicznie wzrasta on właśnie dla firm pożyczkowych – w ciągu roku podniósł się aż o 54%. Na taki stan rzeczy może wpływać fakt, że sektor staje się coraz bardziej transparentny a duża konkurencja o klienta także z bankami powoduje, że jakość usług i obsługi klienta systematycznie wzrasta. Duży wpływ na to ma obowiązujące prawo dotyczące kosztów, wymogów przekazu marketingowego i nadzór społeczny prowadzony np. przez media. Wyższa jakość usług

Na wzrost zainteresowania ofertą firm pożyczkowych oraz zwiększenie zaufania do typu instytucji wpływa niewątpliwie również jakość świadczonych przez nie usług. Wysoki standard obsługi klienta to nasz priorytet. Do tego nawiązuje nasza nazwa – chcemy, aby każdy klient czuł się u nas jak VIP. Jako nowa marka na rynku postawiliśmy na współpracę z partnerem, który posiada doświadczenie i odpowiednią infrastrukturę do realizacji obsługi klienta na najwyższym poziomie – mówi Przemysław Kromer, Członek Zarządu Vippo. Firma zdecydowała się na nawiązanie współpracy z Grupą OEX dotyczącej obszaru obsługi kontaktów z klientem, a także obiegu informacji, digitalizacji i archiwizacji dokumentów. Nowoczesne rozwiązania tego typu zdecydowanie wpływają na jakość usług i zadowolenie pożyczkobiorców. „Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce”, czyli raport opublikowany przez Konferencję Instytucji Finansowych w Polsce, zdaje się to potwierdzać. W ubiegłym roku instytucje pożyczkowe współpracujące z Biurem Informacji Kredytowej udzieliły 692 tys. pożyczek, zaś według wspomnianego badania zgłaszane przez klientów reklamacje stanowiły zaledwie 0,52% ogółu przyznanych pożyczek. Dlaczego pożyczki pozabankowe są popularne?