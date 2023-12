Fryzura last minute. Salony fryzjerskie przeżywają oblężenie

Chcąc zaoszczędzić, warto wybrać mniej znany salon. W Warszawie za strzyżenie damskie, w zależności od długości włosów, zapłacimy średnio od 100 do 150 zł. Strzyżenie męskie to koszt od 50 do 150 zł. Koloryzacja to wydatek od 220 do 390 zł, baleyage – od 240 do 520 zł, a ombre – od 240 do 500 zł. Podobne ceny obowiązują w innych dużych miastach Polski, takich jak Wrocław, Poznań, Kraków i Łódź.