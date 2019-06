Fundusz Tomasza Czechowicza pod lupą. Prokuratura wszczyna śledztwo

Mogło dojść do nieprawidłowości przy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych funduszu MCI TechVentures. Tak uważa Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która wszczęła czynności procesowe.

Inwestorzy, którzy powierzyli swoje pieniądze funduszowi Tomasza Czechowicza, nie mogli ich odzyskać. Jak podaje Business Insider, śledczy sprawdzą teraz, czy doszło do naruszenia prawa.

- Zwracałem uwagę, że jest to praktyka naganna, która doprowadzi do upadku funduszu i utraty zaufania – tłumaczył w maju były prezes warszawskiej giełdy Adam Maciejewski.

MCI TechVentures to powstały w 2008 roku prywatny fundusz, który inwestuje w młode spółki technologiczne. Do marca 2017 roku do funduszu wpłynęło niemal 800 mln zł.