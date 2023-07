Gdzie jest burza? W tych aplikacjach dowiesz się tego najszybciej

Radary meteorologiczne są źródłem informacji o burzach

Polscy Łowcy Burz o burzach dowiadują się z radarów meteorologicznych. Radary meteorologiczne to urządzenia, które pozwalają na śledzenie opadów i obiektów meteorologicznych, takich jak chmury. Są one wykorzystywane przez meteorologów do prognozowania pogody i cyfrowych modelów pogody.