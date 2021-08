Gierkówka przechodzi do historii. Wielkie zmiany na A1

Zmiany na A1. Co jeszcze czeka kierowców?

"Przed końcem roku oddamy do ruchu cztery z pięciu odcinków realizacyjnych budowanej A1, od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski Południe oraz od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy, łącznie z drugim wiaduktem nad linią kolejową (WA-352). Na odcinku od Radomska do granicy województw łódzkiego i śląskiego prace są najbardziej zaawansowane, a nawierzchnia betonowa leży już na obu jezdniach. Na pozostałych trzech odcinkach trwają prace przy układaniu nawierzchni na drugiej jezdni przyszłej A1" - poinformowali przedstawiciele GDDKiA.