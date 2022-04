Groszowe emerytury. Potrzebne pilne zmiany. Wypłata raz na rok?

W ZUS od dawna trwają dyskusje na temat tego, jak problem rozwiązać. Na podwyższenie świadczenia do kwoty najniższej emerytury nie ma co liczyć. Z informacji dziennika wynika, że związkowcy proponują wprowadzenie minimalnego okresu stażu zatrudnienia, który uprawniałby do wypłaty świadczenia co miesiąc.