Najniższa emerytura w Polsce? Jeden grosz. Winne jest absurdalne prawo

"Prawo do emerytury powinno być ograniczone warunkiem posiadania minimalnego stażu pracy, tak jak to jest w krajach UE. Może to być 5, 10, czy 15 lat bądź powinna być to kwestia uzbierania jakiegoś minimalnego kapitału emerytalnego. Osobom, które nie spełnią warunku, powinien być zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej i inne uprawnienia związane ze statusem emeryta. Można także rozważać zwrot składek" - komentowała w rozmowie z "Faktem".