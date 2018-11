Holenderski sąd przyznał polskim pracownikom pół miliona euro odszkodowania

Polscy pracownicy wygrali precedensowy proces w Holandii. Firma Rectisel będzie musiała zapłacić dwunastu Polakom pół miliona euro. Zawiniła tym, że Polakom płaciła mniej niż swoim stałym pracownikom.

Od 2015 roku obowiązuje w Holandii tzw. odpowiedzialność łańcuchowa. Zakłada ona, że główny zleceniodawca odpowiada za to, co dzieje się z pracownikiem, nawet jeżeli jest on zatrudniony przez agencję pośrednictwa pracy.

Zasądzenie tak wysokiej kary stanowi dowód na to, że przepisy z 2015 roku rzeczywiście obowiązują. To bardzo ważny wyrok dla pracujących w Holandii Polaków.