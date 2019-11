Holowanie za darmo. Kierowcy odbierają samochody i nie płacą

Ponad 60 proc. kierowców, którym odholowano auto w Warszawie za nieprawidłowe parkowanie, nie płaci przy odbiorze pojazdu – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Gazeta przypomina, że rok temu Trybunał Konstytucyjny uchylił przepisy, które przewidywały, że pojazd usunięty z drogi pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę do czasu uiszczenia opłaty. Zwykle jest to kilkaset złotych. To oznacza, że należy oddać auto nawet jeśli kierowca nie zapłacić za odholowanie Takie przepisy obowiązują od 13 września.