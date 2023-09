Idą zmiany w prawie. Więzienie za uchylanie się od naprawienia szkody

W ramach nowelizacji za przestępstwa uznano czyny, które w przeszłości nie były karalne, mimo ich niezaprzeczalnej szkodliwości społecznej. Należą do nich przyjęcie zlecenia zabójstwa oraz przygotowanie do niego, zagrożone karą więzienia od 2 do 15 lat; nowy typ wymuszenia rozbójniczego, czyli wymuszenie mienia poprzez szantaż (od roku do 10 lat pozbawienia wolności); uchylanie się od naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem (od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, przed reformą za ten czyn groziła jedynie egzekucja komornicza).