"Idź i nie grzesz, Halina!" - grzmi Piotr Fronczewski w spocie promującym bezpieczeństwo. Zbyt wielu seniorów ginie na drogach

A gdyby tak dostać szansę na naprawienie swoich błędów? W filmie to możliwe. W życiu niestety nie, o czym chcą przekonać osoby starsze autorzy spotów promujących bezpieczeństwo na drodze.

Okazuje się, że choć w życiu zmarłej nie brakowało dobrych uczynków, to jednak jest coś, co stawia pod znakiem zapytania jej zdolność do wejścia do nieba. Starsza pani miała dość luźny stosunek do czerwonego światła i jak na złość, nie umknęło to uwadze świętego Piotra.