Idziesz do pracy, tracisz mieszkanie socjalne i 500+. Bezdomnym matkom nie opłaca się wyjść na prostą

- Wychodzi na to, że lepiej się nie wychylać, tylko żyć z zasiłku. A jeśli pracować, to tylko na czarno - mówi "Gazecie Wyborczej" bezdomna matka, która stwierdza, że przepisy zniechęcają ją podjęcia legalnej pracy.

Po kilku latach pani Agnieszce udało się zdobyć prawo do lokalu socjalnego, ale wciąż nie pracuje. Dlaczego? Jak mówi, wtedy przekroczy kryterium dochodowe i lokal socjalny straci.

350 zł alimentów, prawie 400 zł "socjalu" oraz 500+ to - jak mówi - w sam raz, by matka z dzieckiem dostała mieszkanie socjalne. Jeśli pójdzie do pracy, przekroczy kryterium dochodowe.