Ile kosztuje wychowanie dziecka? Suma może przekroczyć pół miliona złotych

Zastrzega jednak, że w tę kwotę wliczone są opłaty za prywatne szkoły. Czesne na edukację jego córki sięgnęło łącznie 150 tysięcy złotych. Gdyby chodziła do szkół publicznych, wydatki jej ojca spadłyby do 450 tysięcy złotych.

Wydatki rosną

Warto też zauważyć, że koszty wychowania dziecka ciągle rosną, i to wyjątkowo szybko. Centrum im. Adama Smitha co roku publikuje wyliczenia dotyczące kosztów wychowania potomstwa. W tym roku ekspertom wyszła suma 250 tysięcy złotych. To kwota w sytuacji, gdy opiekunowie mają jedno dziecko. W przypadku rodziny z dwójką dzieci wychowanie jednego potomka wynosi niecałe 206 tys. zł. W sumie daje to więc niemal 412 tys. zł na obie pociechy.