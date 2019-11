Ile można dorobić do emerytury od 1 grudnia 2019? ZUS podał nowe limity

Od 1 grudnia emeryci będą mogli więcej dorobić. Zwiększa się bowiem limit, powyżej którego świadczenia z ZUS będzie zmniejszone lub nawet zawieszone. Przez najbliższe 3 miesiące będzie on wynosił ponad 4352 zł brutto. To 65 zł więcej niż do tej pory.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Limit dorabiania dla emerytów wzrośnie. ZUS podał nowe dane (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER)

Ile można dorabiać do emerytury? To pytanie zadaje sobie wielu seniorów, którzy pobierają przede wszystkim wcześniejsze świadczenia, takie jak na przykład emerytury pomostowe czy świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli.

Zasady są bowiem takie, że seniorzy mogą pobierać świadczenia z ZUS przed ukończeniem wieku emerytalnego, ale pod warunkiem, że nie dorabiają zbyt dużo.

Co to znaczy zbyt dużo? Według przepisów emerytalnych kwotą graniczną jest 70 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Od 1 grudnia przez 3 miesiące będzie to więc kwota 3452,20 zł.

Obejrzyj: Podatek handlowy? Nie łudźmy się: będzie drożej

Jeśli emeryci dorobią sobie mniej, to ich świadczenie nie zmniejszy się ani o złotówkę. Gorzej, jeśli ich dochody na przykład z umowy o pracę przekroczą wspomniany limit. Wtedy ich emerytura będzie pomniejszona.

O ile? Dokładnie o tyle, o ile przekroczona została granica. Jeśli więc ktoś zarobi w grudniu 3500 zł, to jego świadczenie będzie zmniejszone o 47,80 zł brutto.

Gorzej, jeśli dodatkowe zarobki będą znacznie wyższe niż średnia krajowa. W przypadku, gdy emeryt dorobi sobie więcej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jego świadczenie ulegnie zawieszeniu. Przez najbliższe 3 miesiące będzie to więc ok. 6411 zł miesięcznie.

Limity w porównaniu z poprzednimi 3 miesiącami zmniejszą się o kilkadziesiąt złotych. Dolny limit od września wynosił bowiem 3387,50 zł, a górny - 6291,10 zł.

Co istotne, powyższymi limitami nie muszą się przejmować ci emeryci, którzy ukończyli już 60 (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Oni mogą sobie dorabiać do woli.