Ile trzeba zapłacić za test na obecność koronawirusa? Bez skierowania wydasz 500 zł

Internet zawrzał po publikacji cennika Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Wynika z niego, że badanie na obecność koronawirusa kosztuje 500 zł, podczas gdy prywatne laboratoria oferują taką usługę za jedyne 133 złote. Okazuje się, że 500 zł zapłacą tylko osoby "z ulicy", a prywatne placówki, owszem, badają koronawirusa, ale innego.

W Polsce badanie na obecność koronawirusa faktycznie kosztuje 500 zł i dokładnie tyle trzeba wydać, jeśli chcemy się upewnić, że go nie mamy (albo mamy). Niestety informacje o badaniach za 133 złote w prywatnych laboratoriach nie są do końca prawdziwe. Całe nieporozumienie bierze się z tego, że kilka firm ma w ofercie badania na obecność koronawirusa. Tak jest na przykład w ogólnopolskim Alabie.

– To nie do końca tak. Owszem, mamy w ofercie badanie na obecność koronawirusa, ale nie "tego koronawirusa" – słyszymy na infolinii firmy Alab.

Sęk w tym, że nazwa "koronawirus" jest mało precyzyjna, bo odnosi się do całej grupy wirusów. To po prostu rodzina i podrodzina Coronavirinae. Ich nazwa wzięła się od specyficznego wyglądu. Pod mikroskopem widać, że te wirusy mają osłonki, przypominające koronę lub wieniec.

Do rodziny Coronaviridae należy m.in. wirus SARS. Dał światu we znaki w 2002 i 2003 roku. Odkryto go w listopadzie w chińskiej prowincji Guangdong, skąd rozprzestrzenił się na cały świat. Zaczął zarażać prawdopodobnie na targu, na którym trzymano w klatkach dzikie zwierzęta przeznaczone do konsumpcji. Brzmi znajomo, prawda?