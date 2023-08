Inflacja w Polsce. Pierwsza taka sytuacja od półtora roku

Pierwsza taka sytuacja od półtora roku

Analitycy PKO BP zwrócili uwagę, że w lipcu po raz pierwszy od lutego 2022 spadły ceny w ujęciu miesięcznym. "W strukturze lipcowego spadku najistotniejsze znaczenie miał powrót cen żywności do sezonowych dynamik oraz znaczące wyhamowanie impetu inflacji bazowej. Szacujemy, że w lipcu inflacja bazowa obniżyła się do 10,6-10,7 proc. rok do roku z 11,1 proc. rok do roku w czerwcu" - stwierdzili w komentarzu.