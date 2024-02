Podwyżki od 1 marca. InPost pokazał nowy cennik

- Widzimy odbicie w Polsce nie tylko w modzie, ale we wszystkich branżach. Natomiast popyt konsumencki we Francji jest bardzo słaby i przytłumiony. Wyraźne spowolnienie widać w Wielkiej Brytanii, ale to nie powinno mieć wpływu na nasze wyniki - powiedział Adam Aleksandrowicz, CFO, komentując wyniki spółki.