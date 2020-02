Internauci wpłacili prawie 400 tys. zł. Dziennikarka zgłosiła zbiórkę do prokuratury

- Złożyłam w prokuraturze zawiadomienie o fałszywej zbiórce - mówi nam dziennikarka "Tygodnika Siedleckiego". To efekt śledztwa w sprawie kobiety, która zebrała na swoje leczenie prawie 400 tysięcy złotych. Pojawiają się wątpliwości, czy w ogóle była chora.

U kilku osób zapaliła się jednak czerwona lampka i internauci zaczęli dostrzegać w jej filmach i wpisach pewne nieścisłości. Poprosili o ich wyjaśnienie. W efekcie nieścisłości stały się podejrzeniami, których zainteresowana nie umiała i nie chce do tej pory wyjaśnić. Nagłośnili to m.in. użytkownicy serwisu Wykop.pl.

"Jestem przedstawiona jako osoba mówiąca nieprawdę. W tym momencie mój stan psychiczny nie pozwala mi na racjonalne myślenie i działanie. Działanie pod wpływem emocji doprowadziło mnie do kilku błędów, których żałuję. Dlatego postanowiłam, że w momencie otrzymania wezwania, będę wyjaśniać wszystko. Nie zamierzałam nikogo nigdy oszukać ani urazić. Proszę, poczekajcie na moje wyjaśnienia w prokuraturze, a potem wydawajcie osąd. Jeśli kogoś uraziłam, to przepraszam, nie było to zamierzone" – pisze w poście na Facebooku. W tej chwili nie jest on już dostępny, podobnie jak profil, na którym prosiła o wsparcie. Zakończyła również zbiórkę pieniędzy.