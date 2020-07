Mimo, iż skutki epidemiii koronawirusa w znaczący sposób zniechęciły konsumentów do korzystania z kart kredytowych, to banki nie przestają zabiegać o klientów i proponują im zmodyfikowane oferty. Jeżeli chcesz poznać najważniejsze informacje o tym produkcie finansowym, koniecznie zapoznaj się z naszym tekstem, w którym przede wszystkim wskazaliśmy jego cechy, ale również w szczegółowy sposób omówiliśmy, jak go uzyskać.

Artykuł sponsorowany Loando.pl

Banki proponują nawet 1060 zł zwrotu dla posiadaczy karty kredytowej

Jeszcze na początku tego roku karta kredytowa była dla wielu konsumentów pozbawionych oszczędności rozwiązaniem pozwalającym sfinansować np. wydatki związane z podróżą zagraniczną lub remontem mieszkania. Niestety ogólnoświatowa epidemia koronawirusa w znaczącym stopniu zmieniła podejście klientów do zaciągania tego rodzaju produktów finansowych. W porównaniu do zeszłego roku o ponad połowę spadła liczba przyznanych kart kredytowych.

Banki obserwując tę niepokojącą sytuację zaczęły działać i zachęcać swoich klientów do składania wniosków o limit kredytowy na karcie kredytowej poprzez wprowadzanie do swoich ofert różnych promocji. Przykładowo, w mBanku otrzymamy do 760 zł zwrotu w ramach mOkazji przy jednej transakcji, w Santander Consumer Banku do 30 zł zwrotu miesięcznie dla posiadaczy karty kredytowej Visa TurboKARTA, a w Millennium nawet do 1060 zł.

Czy warto w obecnych czasach starać się o kartę kredytową? Jakimi cechami się wyróżnia i jakie niesie za sobą korzyści? Wszystkie najważniejsze informacje na temat takiej karty znajdziesz w kolejnych akapitach naszego artykułu.

Karta kredytowa nie będzie powiązana z naszym kontem bankowym

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia, jak działa karta kredytowa, najpierw przedstawimy podstawowe informacje na jej temat. Ten produkt finansowy to nic innego, jak karta płatnicza, którą można uzyskać od banku w ramach przyznanego limitu kredytowego. Ważną kwestią jest to, że taka karta nie będzie powiązana z naszym rachunkiem bankowym.

Największą zaletą karty kredytowej jest okres bezodsetkowy, podczas którego wykorzystywanie limitu kredytowego nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Ile trwa? Zwykle około pięćdziesięciu dni. W przypadku, gdy spłacimy dług z karty przed upływem tego okresu, wtedy nie zostaniemy zobowiązani przez bank do uregulowania dodatkowych kosztów.

Okres bezodsetkowy pozwala korzystać z limitu kredytowego bez żadnych opłat

Decydując się na kartę kredytową będziemy mogli liczyć na okres bezodsetkowy, który pozwala klientowi korzystać z limitu kredytowego bez żadnych opłat. Jeżeli jednak przekroczymy ten termin, wtedy oprócz uregulowania pożyczonej kwoty zostaniemy zobowiązani do spłaty dodatkowych kosztów. Warto też wiedzieć, że w zależności od tego, jaką ofertę wybierzemy, długość okresu bezodsetkowego może się różnić.

Banki wyróżniają dwie fazy okresu bezodsetkowego. Pierwszym z nich jest cykl rozliczeniowy, który trwa trzydzieści dni i kończy się podsumowaniem wszystkich transakcji, jakie zostały dokonane w tym okresie. Druga to czas na spłatę karty kredytowej, czyli okres między zamknięciem cyklu rozliczeniowego a terminem uregulowania zobowiązania.

Do uzyskania karty kredytowej będzie potrzebne zaświadczenie o dochodach

Musisz wiedzieć, że uzyskanie karty kredytowej jest naprawdę łatwym procesem i co najważniejsze nie zajmie nam wiele czasu. Co zrobić, aby uzyskać taki produkt finansowy? Wystarczy, że po wybraniu korzystnej oferty złożymy specjalny wniosek na stronie banku - w takim formularzu należy uzupełnić podstawowe dane osobowe oraz informacje narzucone przez instytucję.

Trzeba wiedzieć, że oprócz uzupełnienia wniosku o kartę kredytową trzeba będzie jeszcze dostarczyć do banku następujące formalności:

● wyciąg z konta, na którym znajdują się informacje dotyczące naszej miesięcznej pensji,

● formularz PIT11/PIT40 za ostatni rok podatkowy,

● zaświadczenie o zatrudnieniu,

● zaświadczenie o dochodach,

● zaświadczenie, które potwierdza posiadanie stałego źródła dochodów, np. z wynajmu mieszkania.

Niezwykle ważnym czynnikiem, który decyduje o tym, czy uzyskamy kartę kredytową z limitem odnawialnym są nasze zarobki i forma zatrudnienia - na ich podstawie bank oceni, czy może przyznać nam taki produkt finansowy.

Wybór korzystnej oferty z kartą kredytową nie będzie należał do najprostszych zadań. Na naszym rynku dostępnych jest wiele ciekawych propozycji od popularnych banków. Co zrobić w tej niekomfortowej sytuacji? Najlepiej skorzystać z wybranej porównywarki finansowej - jednym z najpopularniejszych serwisów jest Loando.pl, który pozwala w szybki i prosty sposób znaleźć propozycję karty kredytowej, która będzie dostosowana do naszych potrzeb!

Czym różni się karta kredytowa od karty debetowej?

Pod żadnym względem nie można porównywać karty kredytowej z kartą debetową, ponieważ to dwa różne produkty finansowe, które znacznie się od siebie różnią. Wielu konsumentów często je myli i nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ w zasadzie wyglądają tak samo, można z nich korzystać w identyczny sposób np. wypłacić gotówkę z bankomatu czy zapłacić za zakupy w sklepie internetowym.

Karta kredytowa nie jest przypisana do naszego konta osobistego i nie znajdują się na niej zgromadzone przez nas środki. Ten produkt finansowy można potraktować jako pewnego rodzaju kredyt, który można zaciągnąć w ramach dostępnego limitu, jaki zaproponuje nam instytucja finansowa.