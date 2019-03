Jak szukać zniżek. 3 zasady mądrych zakupów od Szybka Gotowka

Za każdym razem, gdy idziesz do sklepu, stajesz się ofiarą manipulacji. Jaskrawe reklamy, fałszywe rabaty i atrakcyjne promocje powodują nieodwracalny cios w portfel nieprzygotowanego nabywcy. Szybka Gotówka przygotowała przewodnika w którym znajdziesz najlepsze promocje i odpowiedź na to, jak uzyskać zniżkę na dowolny produkt i uniknąć pułapek marketingowych.

Pierwsza zasada mądrych zakupów: pamiętaj, aby zrobić listę zakupów przed pójściem do sklepu i ściśle trzymać się tego. Sprawdzone w praktyce: bez listy średni rachunek na zakup wzrasta na 50-100%, a po powrocie do domu okazuje się, że z połowy zakupionych rzeczy można było zrezygnować.

Do sklepów oferujących najbardziej skromne zniżki należą sklepy z meblami i elektroniką, a najkorzystniejsze zniżki dla swoich klientów oferują sklepy odzieżowe i obuwnicze. Średnia wielkość rabatów sięga do - 60%.

To znaczy, jeśli przykładowo mieszkasz w Warszawie, spójrz na tę infografikę i upewnij się, że będzie lepiej za jedzeniem pójść do Biedronki, za ubraniem do Martes Sport, a kosmetyki opłaca się kupić w HEBE i do Leroy Merlin za artykułami gospodarstwa domowego i materiałami budowlanymi.