Jakość jaj. Nieprawidłowości w przypadku co piątego opakowania

Pomijanie lub ukrywanie informacji o chowie klatkowym, zawyżanie klasy wagowej, a także niedomagania jakościowe. Takie nieprawidłowości stwierdzili kontrolerzy Inspekcji Handlowej w sklepach i hurtowniach.

Inspekcja Handlowa radzi, by w razie wątpliwości co do metody chowu spojrzeć na kod wydrukowany na jajku. Pierwsza cyfra tego kodu oznacza metodę chowu kur: 0 – ekologiczna, 1 – wolny wybieg, 2- ściółkowa, 3 – klatkowa. Co istotne, tylko w wyjątkowych przypadkach jaja mogą nie mieć kodu na skorupie.