Jedna z wiodących platform pożyczkowych obchodzi swoje 6 urodziny! Szybka Gotówka – historia sukcesu w pigułce

Jak powstała Szybka Gotówka?

Pewnie każdy z nas chociaż raz w życiu doświadczył sytuacji, w której zachodziła potrzeba natychmiastowego zastrzyku gotówki, ale budżet domowy nie był na to odpowiednio przygotowany. Awaria sprzętu domowego, naprawa samochodu, niespodziewana wizyta u lekarza – nieprzewidziane wydatki mogą zaskoczyć w każdej chwili i często się zdarza, że nie jesteśmy na to przygotowani. W odpowiedzi na takie sytuacje oraz na rosnące zapotrzebowanie na błyskawiczne pożyczki w 2016 roku przez pracowników Tamga została stworzona platforma pożyczkowa Szybka Gotówka. Oznacza to długi i owocny staż na rynku. Od momentu uruchomienia platformy Szybkagotowka.pl udzielono za jej pośrednictwem ponad 310 000 pożyczek dla osób fizycznych. W 2020 r. 90% wypłaconych pożyczek było w pełni zautomatyzowanych, a ilość zatrudnionych pracowników w ciągu 6 lat wzrosła trzykrotnie.