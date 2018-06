Już prawie 30 firm pożyczkowych współpracuje z systemem Bezpieczny Pesel

Łatwo dostępne pożyczki online, które najczęściej nie wymagają nic poza podaniem danych z dowodu, są częstym celem złodziei tożsamości. O tym, że masz kilka pożyczek do spłaty, dowiesz się dużo po fakcie. A przed Tobą będzie długa i kręta droga, na której końcu nie zawsze czeka sprawiedliwość. Jak mawia stare przysłowie, lepiej zapobiegać niż leczyć! Jeśli nie korzystasz z usług firm pozabankowych bądź nie zamierzasz wnioskować o pożyczkę w najbliższym czasie, zastrzeż swój Pesel w systemie, który skupia coraz większą liczbę instytucji pozabankowych.

System Bezpieczny Pesel narodził się ze współpracy CRIF z Polskim Związkiem Instytucji Pożyczkowych. CRIF to jeden z czołowych dostawców informacji o kredytach w Europie i jeden z głównych w skali światowej. Usługi oferowane przez CRIF dostępne są w 50 krajach. Nie bez przyczyny partnerem CRIF został Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. To on skupia większość przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą i udzielaniem pożyczek przez internet. W jego szeregach są firmy, które kierują się zasadami odpowiedzialnego pożyczania i aktywnie działają na rzecz zmian na rynku usług pozabankowych.