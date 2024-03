Kaczyński: atak na szefa NBP jest po to, aby wprowadzić w Polsce Euro

Uderzenie w prezesa NBP Adama Glapińskiego obniży wiarygodność Polski, i osłabi naszą walutę – powiedział w sobotę Jarosław Kaczyński, prezes PIS, odnosząc się do zapowiedzi złożenia wniosku o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. - Wiem dlaczego to robią. Robią to, po to, aby wprowadzić w Polsce Euro - powiedział.