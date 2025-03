Kapusta z Niemiec zalewa Polskę. Podano przyczyny

Już na początku roku można było zaobserwować znaczące zainteresowanie kapustą pochodzącą z Niemiec. Standardowo, najwyższe zapotrzebowanie na to warzywo pojawia się w marcu lub kwietniu, kiedy kończą się zapasy w Europie Środkowo-Wschodniej. W bieżącym roku importerzy , także polscy, zaczęli sprowadzać kapustę znacznie wcześniej .

Producenci z Niemiec wyrażali zdumienie tak dużym popytem na kapustę już z początkiem roku. Warzywo to jest głównie uprawiane w regionie Dithmarschen na północy Niemiec.

Według portalu freshplaza.com, wcześniejsze rozpoczęcie importu wynika z niskiej jakości oraz mniejszych zbiorów kapusty w Europie Środkowo-Wschodniej. Nieprzyjazne warunki pogodowe stały się przyczyną problemów z przechowywaniem towaru i wpłynęły na niższą podaż, co zmusiło importerów do poszukiwania stabilnych źródeł zaopatrzenia w Niemczech.

Dirk Johannßen z firmy Kohl Direkt zauważył, że już zaraz po Nowym Roku odnotowano wzmożony popyt na kapustę w Europie Wschodniej . - To niezwykle wcześnie, ponieważ zazwyczaj nie obserwujemy zwiększonego zapotrzebowania na eksport aż do marca lub kwietnia, po wyczerpaniu własnych zapasów - przyznał Johannßen, cytowany przez serwis.

Ostatnio jednak na krajowym rynku doszło do istotnych przesunięć - Koniusza w Małopolsce wyprzedziła Charsznicę jako wiodącego producenta kapusty w Polsce. Obszar upraw w Koniuszy wzrósł do ponad 800 ha, co oznacza wzrost o około 600 ha na przestrzeni zaledwie dwóch lat.